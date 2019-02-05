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Gaz sızıntısı 59 kişiyi zehirledi

Giriş Tarihi: 5.2.2019
Gaz sızıntısı 59 kişiyi zehirledi
Balıkesir Adliyesi'nde meydana gelen gaz sızıntısından etkilenen 59 kişi hastanelerde tedavi altına alındı. Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde bulunan Balıkesir Adliyesi'nde yangın tüplerinden çıkan gazdan etkilenen çok sayıda kişi ambulanslarla Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Adliye binasına gelen ekipler, sızıntının kaynağını araştırıyor. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, saat 12.15 sıralarında, adliyenin bodrum katındaki yangın tüplerinin, herhangi bir yangın olmamasına rağmen hareket geçtiğini belirterek, "Bunlar büyük yangın tüpleri. Nedensiz boşaltım başlıyor ve gaz yayılıyor. Gazdan etkilenen 59 vatandaşımız hastanelere kaldırıldı. 4'ünün durumu ağır" dedi. AA
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Gaz sızıntısı 59 kişiyi zehirledi
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