Gelin, kayınvalidesini öldürdü

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir gelin, tartıştığı kayınvalidesini bıçakla öldürdü.Kaymakçı Mahallesi'nde aynı evde yaşayan gelin Keriman Aracı (43) ile kayınvalidesi Feruzan Aracı (67) henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda, Feruzan Aracı 8 yerinden bıçak darbesi aldı. Eve gelen 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri, Feruzan Aracı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Feruzan Aracı'nın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Keriman Aracı ise gözaltına alındı.Öte yandan Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Tolga Göçer (28), boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı eşi Özlem Göçer'i (21) sokak ortasında 10 yerinden bıçakladı. Tolga Göçer kaçarken, hastaneye kaldırılan Özlem Göçer, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.