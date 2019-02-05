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’de torbacı operasyonu: 14 gözaltı

’de narkotik polisi tarafından torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Ceyhan TORLAK
CEYHAN TORLAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.2.2019 09:33 Güncelleme Tarihi: 5.2.2019 09:42
İzmir’de torbacı operasyonu: 14 gözaltı

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın göreve gelmesiyle Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 'Uyuşturucuya sıfır tolerans, her sokak başında biz olacağız' sloganı ile uyuşturucuya karşı amansız bir savaş stratejisiyle çalışmaya devam ediyor. Narkotik polisleri sokaklarda uyuşturucuya ulaşılabilirliğin engellenmesi için çalışmalarını hızlandırdı. Uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik bu sabah operasyon yapıldı. Kimlikleri belirlenen şahısların adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

1 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Adresler narkotik köpekleri tarafından didik didik arandı. Operasyonda hakkında gözaltına kararı çıkartılan 15 zanlıdan 14'ü yakalandı. 1 şahısın yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

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İzmir’de torbacı operasyonu: 14 gözaltı
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