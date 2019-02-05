Katil dayı tutuklandı

BUGÜN NELER OLDU

Kocaeli'nde 7 yıl önce kaybolan ablasını öldürdüğünü itiraf eden Mevlüt Okusal tutuklandı. Gebze'de yaşayan Seher Okusal (27), 2012'de kayboldu. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine harekete geçen polis, bir sonuç elde edemeyince dosyayı faili meçhul cinayetler arasına kaldırdı. Annesi kaybolduğunda 10 yaşında olan Seher Okusal'ın 17 yaşındaki kızı Sevilay Aha, geçtiğimiz günlerde atv'de yayımlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına katılarak yardım istedi. Polis harekete geçti.Seher Okusal'ın arkadaşları ve akrabalarıyla görüşen ekipler, genç kadının son olarak kardeşi Mevlüt Okusal'ın (30) yanında olduğunu belirledi. Şüpheliler arasında olan Mevlüt Okusal'ın eski eşi M.G., Seher Okusal'ı eski eşinin öldürdüğünü söyledi. Suçunu itiraf eden Mevlüt Okusal da, ablasıyla tartıştığını itince duvara çarparak öldüğünü öne sürdü. Zanlının gösterdiği ormanlık alanda da, bir poşet içerisinde, genç kadına ait olduğu tahmin edilen kemikler bulundu.