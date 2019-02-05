Kayıp gençlerden acı haber

BUGÜN NELER OLDU

Çanakkale Ezine'de 3 gün önce derede akıntıya kapılarak kaybolan ve içinde lise öğrencisi 4 gencin bulunduğu otomobil, dün olay yerine 500 metre uzakta bulundu. Yaklaşık 200 kişilik arama kurtarma ekibinin çalışmaları sonucu yeri tespit edilen otomobil, vinç yardımıyla dereden çıkarıldı. Araçta 3 gencin cesedine ulaşıldı. Ailelerin yaptığı tespitler sonucu, sürücü koltuğunda oturan gencin Ferhat Çil (16), arka koltuktaki arkadaşlarının ise Batuhan Kızıl (16) ve Mehmet Yalçın (16) olduğu belirlendi. Kayıp olduğu belirtilen Barış Kurt'u (16) arama çalışmalarına bugün devam edileceği bildirildi.