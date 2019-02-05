Kaza değil cinayet

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Adana'da, önceki gece yarısı başka bir araçla yarıştığı iddia edilen Muhammet A.'nın kullandığı lüks otomobil, Türkmenbaşı Bulvarı'nda kontrolden çıkarak, önce yolun karşısına geçmeye çalışan Kocaeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Ali Şahpaz'a (21), ardından da 2 otomobile çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazayı yara almadan atlatan Muhammet A., aracını bırakıp kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, lüks otomobilin ezdiği Ali Şahpaz'ın öldüğünü belirledi.Lüks aracın çarpması sonucu hurdaya dönen otomobillerden birinde sıkışan 4 kişi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Ancak Sena Nur Akgül, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, sürücü Muhammet A.'yı aramaya başlarken, trafik canavarı kurbanı olan üniversiteli Ali Şahpaz, Tufanbeyli ilçesinde toprağa verildi.