Konya Kulu'da trafik kazası: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, K.P. idaresindeki 34 MUC 53 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen 06 M 0204 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç sürücülerinden K.P. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı sürücü K.P., ambulanstan indirildiği sırada boyunluğunu çıkararak tedavi olmayı reddetti. Tüm ikna çabalarına rağmen telefonla konuşup tedavi olmayı kabul etmeyen yaralı sürücüsü K.P., hastaneye sevk edilen jandarma tarafının uğraşları sonunda sedyeye yatırılarak acil servise götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.