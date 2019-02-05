- Mersin'de 4 milyon liralık kaçak sigara operasyonu

- Mersin polisinin bir depoya düzenlediği operasyonda, 20 milyon 100 bin bandrolsüz gümrük kaçağı makaron ile çok miktarda mükerrer olarak kullanılan TAPDK bandrolü bulunan makaron, yırtılmış, kullanılmış, tekrar piyasaya sürmek için ayrılmış bandrol ile kıyılmış ve yaprak tütün ele geçirildi

- Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 1'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı



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Koray Ünlü

MERSİN (İHA) - Mersin polisinin bir depoya düzenlediği operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olan kaçak makaron ile tütün ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan 4 kişiden 1'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Akdeniz ilçesi D-400 Karayolu üzerinde bulunan isimsiz bir depoda kaçak sigara olduğunun bilgisine ulaştı. Bunun üzerine depoya operasyon düzenleyen ekipler, piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olan 20 milyon 100 bin TAPDK bandrolü bulunmayan gümrük kaçağı makaron, 9 milyon 420 bin üzerinde mükerrer olarak kullanılmış TAPDK bandrolü bulunan makaron, 2 milyon 500 bin yırtılmış, kullanılmış, tekrar piyasaya sürmek için ayrılmış TAPDK bandrolü, 115 ton kıyılmış ve kıyıma hazır tütün, 2 bin 500 ton yaprak tütünü ele geçirdi. Ekipler, olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 4 kişiden 1'i tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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