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Meteoroloji'den son dakika , yağış ve fırtına uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden ve yağışlar ile ilgili son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Şubat ayının başlarında olmamıza rağmen hava sıcaklıkları ilkbahar derecesinde olan bu günlerde, hava durumu ile ilgili araştırmalar da hız kesmeden sürüyor. 'Bugün hava nasıl olacak' sorusu en çok aratılan konular arasında gelirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden ise son dakika açıklaması olarak kar ve yağmur yağışı yağacağı tarih ile ilgili açıklama yapıldı. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 5.2.2019 07:33 Güncelleme Tarihi: 5.2.2019 08:03
Meteoroloji'den son dakika hava durumu, yağış ve fırtına uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu ile ilgili son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Özellikle Şubat ayında hiç beklemedikleri bir hava ile karşılaşan bireyler arama motoru üzerinden 'bugün hava nasıl olacak' sorusuna yanıt arıyorlar. Özellikle son bir kaç gündür mevsim normallerinin çok üstünde olan havalar nedeniyle insanların konu üzerine araştırmalarını da arttırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden ise konuyla ilgili açıklamalar art arda gelmeye devam ediyor. İşte Meteoroloji'den herkesin beklediği son dakika açıklaması ve 5 günlük hava durumutahminleri geldi.

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu ile ilgili tahminlerini açıkladı. İşte Meteoroloji'den yapılan açıklama...

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu, yağış ve fırtına uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak?
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