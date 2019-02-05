Meteoroloji'den son dakika hava durumu, yağış ve fırtına uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu ile ilgili son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Özellikle Şubat ayında hiç beklemedikleri bir hava ile karşılaşan bireyler arama motoru üzerinden 'bugün hava nasıl olacak' sorusuna yanıt arıyorlar. Özellikle son bir kaç gündür mevsim normallerinin çok üstünde olan havalar nedeniyle insanların konu üzerine araştırmalarını da arttırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden ise konuyla ilgili açıklamalar art arda gelmeye devam ediyor. İşte Meteoroloji'den herkesin beklediği son dakika açıklaması ve 5 günlük hava durumutahminleri geldi.

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu ile ilgili tahminlerini açıkladı. İşte Meteoroloji'den yapılan açıklama...