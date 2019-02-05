Miras katliamı

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Gaziantep'te, Ertan Daşdelen, miras anlaşmazlığı yaşadığı eşinin üç farklı adreste yaşayan yakınlarına tabancalı saldırı düzenledi. Kayınvalidesi, baldızı ve eşinin amcasını öldürüp, eşi ile diğer baldızını yaralayan Daşdelen, oğlunu da yanına alarak kaçtı. İki yıl önce ölen kayınpederi Mahmut Şahin'den kalan mirası için eşi Sultan Daşdelen'le (31) tartışan koca Ertan Daşdelen, kayınvalidesi Özden Şahin (60), baldızı Dilek Çakmak (36) ve eşinin amcası Bayram Şahin'i (69) kurşun yağmuruna tutarak öldürdü. Üç ayrı yerde gerçekleşen saldırılarda damadın eşi ve baldızı ağır yaralandı.Olay, Şehitkamil ilçesinde dün 10.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre; damat Ertan Daşdelen, 2 yıl önce ölen kayınpederi Mahmut Şahin'den kalan milyonlarca liralık miras nedeniyle eşi Sultan Daşdelen'le tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine eşinden şiddet gören Sultan Daşdelen yanına oğlunu da alarak ablası Dilek Çakmak'ın Fıstıklık mahallesindeki evine gitti. Eşinin evden ayrılması nedeniyle çılgına dönen damat, yanına silahını da alarak 8 Şubat Mahallesi'nde yaşayan kayınvalidesi Özden Şahin'in evine gitti. Kadını başından silahla vurarak öldüren damat, alt sokakta emlakçılık yapan eşinin amcası Bayram Şahin'i "Tüm bunlara sen sebep oldun" diyerek güneşlendiği parkta başından vurarak öldürdü.Daha sonra bir kilometre uzaklıktaki baldızı Dilek Çakmak'ın evine giden damat, burada baldızları Dilek Çakmak ile Semra Yaprak (27) ve eşi Sultan Daşdelen'i (31) kurşun yağmuruna tuttu. Dilek Çakmak olay yerinde öldü. İki kardeş ise ağır yaralandı. Yaralılar 112 Acil ekipleri tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ölenlerin cesetleri otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada "Saat 10.30 sularında meydana gelen aile içi şiddet ve tartışma olayında, 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı. Halen firarda olan ve ekipler tarafından aranılan şüpheli Ertan D.'nin peş peşe gittiği üç ayrı adreste ateşli silah kullanarak kasten öldürme ve yaralama fiilini işlediği belirlendi. Olayda B.Ş. (69), D.Ç. (36) ve Ö.Ş. (60) hayatını kaybetti, ağır yaralanan S.Y. (27) ve S.D. (31) ise kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı" denildi.KATLİAM sonrası kaçan Ertan Daşdelen, 16.15 sıralarında otomobiliyle Karşıyaka Polis Merkezi önüne geldi. Tabancasını başına dayayan Daşdelen, intihar edeceğini söyledi. Daşdelen'in ikna edilmesi için babası ve psikolog ile temasa geçildi. Zanlı, psikolog, babası ve polislerin uğraşının ardından ikna edildi. Babasına sarılıp tabancasını teslim eden Daşdelen'in yanında götürdüğü oğlunu ise bir akrabasının yanına bıraktığı öğrenildi.