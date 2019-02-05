Otomobil ile cip çarpıştı: 4 ölü

BUGÜN NELER OLDU

Uşak'ta otomobille cipin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.Kaza, dün 17.00 sıralarında Uşak- İzmir yolu Çınar köyü yakınlarında meydana geldi. İzmir'e giden Fahrettin Hacıoğlu (62) yönetimindeki otomobil, karşıdan gelen Ali Yılmaz yönetimindeki ciple çarpıştı. Kazanın şiddetiyle iki araç da hurdaya dönerken, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Fahrettin Hacıoğlu ile yanındaki eşi Safiye Hacıoğlu'nun (61) yaşamını yitirdiği belirlenirken, oğlu Mesut Hacıoğlu ile cipin sürücüsü Ali Yılmaz hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Mesut Hacıoğlu ve Ali Yılmaz tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma kazayla, ilgili soruşturma başlattı.