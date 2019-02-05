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Adana'da, özel hastanede yapılan burun ameliyatından 3 gün sonra fenalaşan ve komaya giren üniversite öğrencisi Leyla Sönmez (24), hayatını kaybetti. Tek evladını kaybeden anne Fener Sönmez, "Sapasağlam verdiğim kızımı kefenle aldım. Hiç siz damatsız gelin gördünüz mü? İhmal kurbanı olan kızımı öldürenlerin en ağır ceza almasını istiyorum. Benim Leylam gitti başka Leylalar gitmesin" diye ağıt yaktı. İstanbul'da özel bir üniversitede acil tıp teknisyenliği bölümü 1'inci sınıf öğrencisi olan ve 29 Ocak'ta burun estetiği ameliyatı olduktan 3 gün sonra fenalaşan 24 yaşındaki Leyla Sönmez, tedavi gördüğü Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından kızını almaya gelen genç kızın annesi Fener Sönmez, gözyaşlarına boğuldu. Yakınlarının teselli edilmeye çalıştığı acılı anne, "Ameliyattan sonra kızım fenalaştı. Elleri ve ayakları morarırken, kan kusmaya başladı. Doktor ve hemşireler bana kızımın naz yaptığını söyledi. Hatta benim adımı da panikçi teyze koydular. Kızımı öldürenlerden davacıyım. Sapasağlam verdiğim kızımı kefenle aldım. Hiç siz damatsız gelin gördünüz mü? Kızım ihmal kurbanı oldu. Kızımı öldürenlerin en ağır ceza almasını istiyorum. Türk adaletine güveniyorum. Benim Leylam gitti başka Leylalar gitmesin" diyerek ağıtlar yaktı.Baba Ali Haydar Sönmez ise hukuki süreci başlattıklarını belirterek, "Kızımı resmen öldürdüler. O kadar söylememize rağmen kızımla ilgilenmediler. Doktoru aradığımızda bize kendisinin her 10 dakika da bir üniversitedeki doktorlardan bilgi aldığını ve durumunun iyiye gittiğini söylüyordu. Ama biz kızımın cenazesini aldık" diye konuştu. Leyla Sönmez'in yakınlarından Çiğdem Doğan da, bir süre önce kendisinin de aynı doktora burun estetiği için ameliyat olduğunu anlatarak, "Yüzümde ödemler oluştu. Doktor, kendisinin hatası olmadığını söyledi. Daha sonra cilt doktoruna gittim" dedi.ADANA Valiliği Leyla Sönmez'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, genç kızın ameliyat olduğu hastaneden sağlık durumunun ağırlaşması üzerine ilk olarak Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine, buradan da Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Dahiliye Bölümü'nün yoğun bakım servisine sevk edildiği kaydedildi. Hastaneye getirildiğinde kalbi duran Leyla Sönmez'de, buradaki ilk bulgulara göre idrar azlığı, akut böbrek yetmezliği, bilinç bulanıklığı ve ateş olduğu ifade edilen açıklamada, hastanın septik şok ön tanısı ile dahiliye yoğun bakımına yatırıldığı ve soluk borusuna tüp takıldığı belirtildi.