Sapık enişteye 28 yıl hapis

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Bursa'da çalıştığı bankadaki bilgisayarında 13 yaşındaki baldızının çıplak fotoğraflarını saklayan M.A.'ya 28 yıl hapis cezası verildi. Müfettişlerin yıllık inceleme sırasında fark ettiği skandal bu kadarına da "pes" dedirtmişti.Müfettişler, M.A'nın bilgisayarında 13 yaşında bir kız çocuğunun çıplak fotoğraflarına rastlamış ve M.A hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Baldızı 13 yaşındaki B.K'nin çıplak fotoğraflarını çeken ve 1 yıldır tutuklu yargılanan M.A., Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen son mahkemede 28 yıl 1 ay hapis cezasına mahkûm oldu.M.A ile halen evli olan büyük kızlarının boşanma davası açtığını belirten anne A.K., torunlarının soyadının da değiştirilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. A.K, "Oğlumuz diyerek bağrımıza bastığımız adam canımızı yaktı. Büyük kızım boşanma davası açtı. Boşandıktan sonra torunumun da bu adamın soyadından çıkarılması için elimizden geleni yapacağız" dedi.