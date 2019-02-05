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Tartıştığı babasını av tüfeğiyle vurdu

Giriş Tarihi: 5.2.2019
Tartıştığı babasını av tüfeğiyle vurdu
AFYONKARAHİSAR'DA, Özgür Ç. (18), kavga ettikleri öne sürülen babası İsa Ç.'yi (45) ruhsatsız av tüfeğiyle göğsünden vurarak, öldürdü. Olay, önceki gün saat 23.30 sıralarında, Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Belkaracaören köyünde meydana geldi. İsa Ç. ile bir süredir psikolojik tedavi gördüğü belirtilen oğlu Özgür Ç. arasında, iddiaya göre, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, büyüyüp, kavgaya dönüşürken Özgür Ç., evdeki ruhsatsız av tüfeğiyle babasını göğsünden vurdu. Silah sesini duyan yakınları, eve geldiğinde, İsa Ç.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Özgür Ç. gözaltına alındı.
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Tartıştığı babasını av tüfeğiyle vurdu
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