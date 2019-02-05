Türkiye'nin günlerce konuştuğu Çilem, Leyla Sönmez'in arkadaşıymış: Onu uyardım!

Adana'da özel bir hastanede geçirdiği burun estetiği ameliyatının ardından rahatsızlanarak yoğun bakımda tedavi altına alınan üniversite öğrencisi 23 yaşındaki Leyla Sönmez, 3 gün verdiği yaşam mücadelesini dün kaybetti. İstanbul'da özel üniversitede acil tıp teknisyenliği bölümünde okuyan Sönmez, burnundan rahat nefes alamadığı için yaptırdığı ameliyattan 3 gün sonra rahatsızlandı. Şikayetleri ameliyatı gerçekleştiren doktor ve hemşireler tarafından dikkate alınmadığı iddia edilen Leyla'nın durumu daha da ağırlaştı ve genç kız kan kusmaya başladı.

İÇ ORGANLARI ÇÖKTÜ

Kaldırıldığı Adana Şehir Hastanesi'nden Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edilen genç kızın burada duran kalbi, doktorların müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı. İç organlarının çöktüğü tespit edilen Leyla, yoğun bakım ünitesinde verdiği yaşam savaşını yitirdi. Leyla'nın babası Ali Haydar Sönmez, ameliyat sonrası kızının karın ağrısı şikâyetinde bulunduğunu ve kan kusmaya başladığını, doktorun ise "Bunlar normal, geçer" dediğini iddia etti. Kızının ihmal sonucu öldüğünü savunan baba, "Zor bir ameliyat değildi. İnsanların sağlığını rant konusu haline getirenler utansın. Cumhurbaşkanıma ve Sağlık Bakanıma sesleniyorum: Leyla benim kızım değil, onların kızıdır. Kızım, 19 senedir okula gidiyor. İdealleri vardı. Sağlıkçı olacaktı, sağlığından oldu" dedi.

'NAZ YAPIYOR' DEMİŞLER

Anne Fener Sönmez de kızının burun ameliyatı sonrası durumunun kötüleşmesi üzerine bir çok defa sağlık görevlilerini çağırdığını ancak ilgilenenin olmadığını öne sürerek, "Sağlık görevlileri kızımın naz yaptığını, psikolojisinin bozulduğunu söyleyip eve götürmemi istedi" diye konuştu. Morg kapısında ağıtlar yakan anne Sönmez, "Leyla'mı öldürdüler. Ben onları şikâyet ettim. Dinlemediler. Beni hiç düşünmediler. Ciğerimi yaktılar" diye konuştu.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Leyla Sönmez'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Soruşturma kapsamında görevlendirilen Cumhuriyet savcısının katılımıyla, Sönmez'e Adana Adli Tıp Kurumu'nda klasik otopsi işlemi yapıldığı ve bu aşamada kesin ölüm sebebinin henüz belirlenemediği kaydedildi.

Öte yandan, İl Sağlık Müdürlüğü'nün de konuyla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Leyla Sönmez'in cenazesi ailesi tarafından Adana Adli Tıp Kurumu'ndan alındıktan sonra Ceyhan ilçesine bağlı Esentepe mahallesindeki babaevine getirildi. Burada helallik alındıktan sonra Ceyhan Yeni Mezarlığı'na getirilen cenaze yaklaşık bin kişinin katıldığı törenin ardından toğrağa verildi.

ÇİLEM DOĞAN'IN ARKADAŞIYDI

Adana'da, eşi Hasan Karabulut'u öldürmekten 15 yıl hapis cezasına çarptırıldıktan sonra 50 bin lira kefaletle serbest bırakılan Çilem Doğan, aynı doktora burun ameliyatı olduğunu, tamponlar alındıktan sonra yüzünde şişlikler oluşmaya başladığını belirtti. Leyla'nın kendisine ameliyat olmak istediğini kaydeden Doğan, "Leyla, mezuniyet töreninden önce burun ameliyatı olmak istediğini söyledi. Yaşadığım sorunları kendisine anlatıp, 'nefes alma yönünden ciddi sorunun yoksa ameliyat olma, iyileşme süreci uzun sürebilir' dedim. O da nefes alamadığını, ciddi şekilde sorun yaşadığını söyledi. Sonra hastaneden gün alıp ameliyata giriyor" şeklinde konuştu.

ÖLMEDEN ÖNCE OKULUNU ARAYIP YARDIM İSTEMİŞ

Burun eti ameliyatı yapılan hastanede hemşirelerin ve doktorların kızlarıyla ilgilenmediğini söyleyen baba Ali Haydar Sönmez (45), Leyla'yı hastaneye hiçbir sağlık sorunu olmadan getirdiklerini belirtti. Baba Sönmez, şunları söyledi: "Bizi kandırdılar. Çocuk her kustuğunda bir kilo kan atıyordu. Karnının ağrısından duramıyordu, konuştuğunda ise bayılıyordu. Biz durumu doktorlara bildirmemeze rağmen kızıma müdahele edilmedi. Kızımı üç gün boyunca kıvrandırıp sonra Çukurova Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderdiler. Kızım cahil biri değildi. Acil Tıp Teknisyenliği birinci sınıf öğrencisiydi. Ameliyat olduğunun ikinci gününde okuduğu İstanbul Okan Üniversitesi'nin acil servisini arıyor. Ambulans istiyor. 'Beni öldürüyorlar, kurtarın' dedi. Hastane kızımın sesinin kısık olmasından dolayı tam anlaşılmadığı için annesine geri dönüş yapıp nerede olduklarını soruyorlar. Annesi 'Zaten hastanedeyiz' demiş."

'EMİN ELLERDE SANDIM'

"Kızımı ameliyat eden doktorun adını daha öncesinden duymuştum. Arkadaşlarımı da ameliyat etmişti. O doktorun kızımı daha iyi ameliyat edeceğini düşündüm. Kızım emin ellerde olur diye düşündüm. O nedenle kızımı o doktora götürdüm. Kızım bu hale geldikten sonra doktor beni aradı. 'Leyla kurtulsa kurban keseceğim' dedi. Ben de 'Zaten kurban verdiniz' dedim. Çocuk hep iyi dediler. Buna neden olan herkesin cezalandırılmasını istiyorum."

'BU HASTANELER KAPATILMALI'

Acılı ailenin avukatı Murat Akbay, Leyla Sönmez'in ameliyat olduğu hastanede dahiliye, yoğun bakım gibi ünitelerin bulunmaması nedeniyle müdahalenin geciktiğini söyledi. Akbay, "Sadece kulak-burun-boğaz ve kısmi bu tarz ameliyat yapan hastanelerin tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu hastanelerin dahiliye, yoğun bakım, kardiyoloji bölümleri yok. Eğer Leyla'nın ameliyat olduğu hastanede bu bölümler olsaydı daha hızlı müdahale yapılabilirdi. Sadece kulakburun-boğaz, estek ve plastik cerrahi üzerine olan hastaneler kapatılmalı" dedi.

Milliyet/Ajanslar