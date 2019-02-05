‘Üç hasta hayat bulacağı için acımızı kalbimize gömdük’

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K.Maraş'ta sobadan sızan karbonmonoksit zehirlenmesiyle kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitiren bagışlanan organları 3 kişiye can olan Aynur Kalay'ın (25) ailesi "Acımızın tarifi yok ama üç kişi hayat bulacağı için acımızı kalbimize gömdük. O, insanlara yardım etmeyi seven bir melekti" dedi. Henüz bir yıllık evli Aynur Kalay 4 gün yoğun bakımda kaldı. Beyin ölümü gerçekleşince doktorlar, eşi Tuna Kalay'a organlarının bağışlanmasını teklif etti. Ailenin onayıyla Adana'dan gelen özel ekip organları aldı. Kalay'ın böreklerinden biri ve karaciğeri Adana'da 2 ayrı hastaya diğer böbreği ise Elbistanlı bir hastaya nakledildi.