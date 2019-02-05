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Yurtta sulh konseyi üyesinin reddi hakim talebine ret

'nün darbe girişiminde ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada, sözde yurtta sulh konseyi üyesi eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker reddi hakim talebinde bulundu. Talebi değerlendiren mahkeme heyeti, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 31. maddesinde belirtilen hükümler gereği Kırker'in talebinin "geri çevrilmesine" karar verdi

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.2.2019 19:22 Güncelleme Tarihi: 5.2.2019 19:24
Yurtta sulh konseyi üyesinin reddi hakim talebine ret

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmaya soruşturma aşamasında alınan bilgi ve belgelere karşı sanıkların ek savunmalarının alınmasıyla devam edildi.

FETÖ'nün TSK'deki hücrelerine ağır darbe

Beyanların ardından sözde yurtta sulh konseyi üyelerinden eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker'in mahkeme heyetinin reddi yönünde talepte bulunduğu açıklandı.

Talebi değerlendiren mahkeme heyeti, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 31. maddesinde belirtilen hükümler gereği Kırker'in talebinin "geri çevrilmesine" karar verdi.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

2 DAVADA YARGILANIYOR

Darbe girişiminin askeri kanadındaki planlayıcıları ve yöneticilerinden oluşan sözde yurtta sulh konseyi üyesi sanık Kırker'in, 15 Temmuz'da Etimesgut'ta bulunan Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığına geldiği ve darbeye yönelik faaliyetlerde bulunduğu belirtiliyor.

Zırhlı Birlikler davasında "kamu malına zarar verme" ve "silahla tehdit" suçlarından yargılanan Kırker, konsey üyeliği suçlamasıyla Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Genelkurmay çatı davasının da sanıkları arasında bulunuyor.

Çatı davada Kırker hakkında, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "askeri komutanlıkların gasbı", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından da cezalandırılması talep ediliyor.

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