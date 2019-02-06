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8'inci kattan düşen 6 yaşındaki İbrahim, öldü

'da oturdukları 8'inci kattaki dairenin penceresinden düşen uyruklu 6 yaşındaki , hayatını kaybetti.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.2.2019 08:52
8'inci kattan düşen 6 yaşındaki İbrahim, öldü

Olay, dün saat 21.00 sıralarında İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. 8 katlı binanın en üst katındaki dairede yaşayan Irak uyruklu ailenin en küçük çocuğu İbrahim Ahmed Marhoon, pencereden düştü. 26 metre yükseklikten beton zemine düşen Marhoon'u gören aile bireyleri, sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye sevk edilen ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Marhoon, doktorların tüm çabasına karşın gece yarısı sıralarında hayatını kaybetti. Acı haberi alan aile bireyleri, sinir krizleri geçirdi.

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8'inci kattan düşen 6 yaşındaki İbrahim, öldü
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