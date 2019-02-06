ABD, Suriye’ye iyice yerleşiyor

BUGÜN NELER OLDU

Suriye'den çekileceğini duyuran ABD, tam aksine terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgeye zırhlı araç, iş makinesi, jeneratör gibi malzemeler taşıyan 150 kadar TIR'la sevkiyat yaparak bölgeden çekilmeyebileceğinin sinyallerini verdi. ABD, önceki gün saat 21.30'da Irak-Suriye sınırındaki Simelka kapısından 150 TIR'ı YPG/PKK tarafından işgal edilen topraklara soktu. TIR'lar, dün öğle saatlerinde ABD ordusunun YPG/PKK ile kullandıkları Harab Işk ve Sırrin'deki depolara ulaştı. TIR'ların kasalarında oldukça büyük jeneratörlerin yüklü olduğu görüldü. Jeneratör nakli, ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki üslerde artan enerji ihtiyacını karşılamak istediği ya da enerji kaynağına ihtiyaç duyulacak yeni üslerin kurulması için hazırlık yaptığı ihtimalini akla getirdi.