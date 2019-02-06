Antarktika’dan ay yıldız geçti

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Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında gittiği "beyaz kıta"da ilk dalışını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi (PolReC) koordinesinde gerçekleştirilen 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında Türk ekibinin kıtadaki çalışmaları başladı. Türk bilim insanlarıyla kıtaya giden milli sporcu Ercümen de ekibin ilk durağı olan Antarktika'nın King George Adası'nda ilk dalışını gerçekleştirdi.Milli sporcu Ercümen, son hazırlıklarını tamamlamasının ardından tüpsüz dalışını gerçekleştirdi. Ercümen, su sıcaklığının sıfır derece olduğu bölgede, soğuğa karşı özel bir koruyucusu olmayan elbiseyle 2 dakika süren bir serbest dalış yaptı. Dalış sporunda Türkiye'de ilklere imza atan Ercümen, dondurucu sularda Türk bayrağını dalgalandırarak Antarktika'da tüpsüz dalan ilk Türk kadın sporcu oldu. Ercümen, aynı zamanda iklim araştırmaları, jeofizik, biyoloji, deniz bilimleri ve diğer birçok bilim dalları için "doğal laboratuvar" özelliği taşıyan kıtada, Türk bilim insanlarının çalışmalarına da katkı sundu. Milli sporcu, dalışı sonrası etkinliğe katılan bilim insanlarının projeleri için denizden sedimantasyon örneği aldı. Ercümen, Antarktika'nın soğuk sularında 1 saat kaldı.Kıtada serbest dalış yapan ilk Türk kadını olmanın, hayatının en gurur verici olaylarından biri olduğunu belirten Ercümen, suyun çok soğuk olduğunu söyledi. Ercümen, şöyle devam etti: "Antarktika'dayız, bunu bilerek daldık ama gerçekten insan şartlarını zorlayan bir soğukluk var. Sembolik de olsa bilim çalışmasının bir parçası olarak Antarktika'da bayrağımızı dalgalandırmak soğuğu ve acıyı unutturuyor, öyle müthiş bir gurur var içimizde." Yaptığı dalışlarla Türk bilim ekibinin de çalışmalarına katkı sunmak için elinden geleni yapacağını vurgulayan Ercümen, "Cumhurbaşkanlığımıza, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza ve Bakanımız Mustafa Varank'a böyle önemli bir olayın bir parçası olmama vesile oldukları ve ülkemizi temsil etme fırsatı verdikleri için teşekkür ediyorum" dedi.