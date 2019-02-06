CHP, HDP’nin avukatlığına soyundu

BUGÜN NELER OLDU

TBMM Genel Kurulu'nda HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in, Suriye politikasına yönelik ifadeleri tartışmaya yol açtı. Koçyiğit'in Suriye politikasının 'Kürt karşıtlığı' olduğuna yönelik ifadelerine AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş tepki gösterdi. Muş, AK Parti'nin Kürtlere değil PKK terör örgütü ve onların maşalarına karşı olduğunu vurguladı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın HDP legal bir parti. 6 milyon oy almış partiye 'terör örgütü' diyeceksin. Hiçbir akılla izah edilemez" karşılığı vermesi üzerine Muş, Altay'a, "HDP sözcüsü konuşuyor herhalde, şuna bak ya" diye tepki gösterdi. AK Partililer de Altay'ı "HDP'nin avukatı mısın sen" diye eleştirirken Muş, "HDP sevdasına tutulmuşsunuz. Dikkat edin bu sevda bizi başka yerlere götürmesin" uyarısında bulundu.