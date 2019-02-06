“Emremiz’in katili PKK’ya göz yuman Avrupa”

BUGÜN NELER OLDU

Belçıka Anvers'ta terör örgütü PKK üyeleri geçen cuma, polisler eşliğinde Türkler'in yoğunlukla yaşadığı mahallelerde gösteri yaptı. "Kürt Memo" lakaplı PKK'lı Mehmet Yavuz, Ozan Söğütlü'yü darp etti. Yaşananlara sinirlenen Emre Söğütlü (28), yeğeni Ozan ile birlikte gittiği Yavuz'un işyerinin önünde kurşunlanarak öldürüldü. Söğütlü'nün cenazesi dün memleketi Konya'nın Yunak ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da baba Bayram Söğütlü'yü arayıp başsağlığı diledi. Emre'nin akrabaları PKK'lıların Belçika devleti koruması altında olduğunu belirterek, "Saldırıyı yapan PKK derneğinin başkanı. Çocuğumuz şehit oldu. Katili ise PKK'ya göz yuman Avrupa'dır" dedi.