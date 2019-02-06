Fatma Girik’e nazar değdi

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, düşme şikâyetiyle hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu Fatma Girik, tedavisinin ardından taburcu edildi. Torba Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Girik, dün dengesini kaybetmesi sonucu evinde düştü. Bakıcılarının haber vermesi üzerine, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Girik, ilk müdahalenin ardından ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Boyunluk takılan ünlü oyuncu, tedavisinin ardından hastaneden ambulansla taburcu edildi. Girik'e yapılan tahliller sonucu grip tanısı da konuldu. Düşmeden önce ellerini yıkadığını ifade eden Girik, "Düştüm, çok önemli bir şeyim yok. Ellerimi yüzümü yıkadıktan sonra dönerken bir anda oldu. Herkes, 'Nazar değdi' diyor" ifadelerini kullandı.