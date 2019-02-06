- Fırtına Bodrum'u yıktı geçti

-Bodrum'da çatılar uçtu, ağaçlar, direkler devrildi



(Fotoğraflı)



Eren Ayhan

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde dün gece yarısı başlayan fırtına nedeniyle evlerin çatıları uçtu, direkler devrildi, ağaçlar kökünden söküldü. Evinin çatısı uçan vatandaş ise evden dışarı çıkamadığını ve korku filmi gibi bir gece yaşadığını ifade etti.

Bodrum'da dün gece saatlerinde başlayan şiddetli fırtına turizm kentinde hayatı ferç etti. Saatteki hızı zaman zaman 100 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle birçok evin çatısı uçtu, ağaçlar, direkler devrildi. Omurca Mahallesinde bulunan bir evin şiddetli fırtına nedeniyle çatısı uçtu.

Ev sahibi Dicle Şimşek, evden çıkamadıklarını ve korku filmi gibi bir gece yaşadıklarını ifade etti. Dicle, "Korkudan evden çıkamadık" dedi.

Maddi zararın meydana geldiği ilçede hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

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