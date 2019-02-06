Hülya Koçyiğit: Erken teşhis hayat kurtarıyor

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Akciğer kanserini yenen usta oyuncu Hülya Koçyiğit, Beyoğlu Belediyesi tarafından 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla düzenlenen "Hayata Dair" adlı söyleşiye katılarak kanserle mücadelesini anlattı.Kanserin her insanın başına gelebilecek bir hastalık olduğunu belirten Koçyiğit, "İnsanlar kanserden çok korkuyor. Halbuki, ben bir örneğim. Erken teşhis hayat kurtarıyor. Ülkemizde çok güçlü doktorlarımız var. Her biri kendi branşının dehası. Gerçekten Türk hekimlerine teslim olmak gerekiyor. Kansere yakalananlar umudunu kaybetmesin. Tedavisi mümkün olan bir hastalık bu. Benim kızım da meme kanserine yakalandı. Bütün mesele erken teşhis" ifadelerini kullandı.