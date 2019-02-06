İstanbul’da lüks otomobille “drift” terörü

BUGÜN NELER OLDU

Caddeleri adeta piste çeviren maganda herkesin canını tehlikeye atarak terör estirdi. Maganda "Dünya barışı için yanıyoruz" dediği o anları kaydettirip bir de sosyal medyadan yayınladı.İstanbul'un cadde ve sokaklarında "makas" terörünün yanı sıra "drift" diye tabir edilen yanlama hareketi yapan magandalara bir yenisi daha eklendi. Ataşehir'de lüks otomobilli bir maganda, en işlek cadde ve sokaklarda, gece gündüz demeden dakikalarca drift yaptı. Yağmurlu havada da aracıyla dışarıya çıkarak aynı hareketi yapan maganda, herkesin canını tehlikeye attı. Mutlak bir kazaya davetiye çıkartan maganda, şov uğruna hem kendi hem de sürücülerin canını bir an olsun umursamadı. Kavşaklarda da drift yapan ve şehrin altını üstüne getiren maganda, adeta drift yapmadık yer bırakmadı. Maganda o anları marifetmiş gibi "dünya barışı için yanlıyoruz" diyerek bir de kaydettirip sosyal medyadan yayınladı.Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, sürücülerin korkulu rüyası haline gelen magandayı yakalamak için çalışma başlattı.