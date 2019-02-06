Kargo firmasında dehşet

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Bursa'da, kargo firmasına gelen paketini almaya giden kadın, boşanmak üzere olduğu eşi tarafından kurşunlanarak öldürüldü. 46 yaşındaki Aynur Canıtez, aralarındaki geçimsizlik nedeniyle terk ettiği 51 yaşındaki eşi Ali Canıtez'den boşanmak istedi. Ancak eşi boşanmayı kabul etmedi. Dün saat 11.00 sıralarında Aynur Canıtez'i arayan bir kişi, "Kargonuz var" diyerek şubeye çağırdı. Aynur Canıtez de, kargo firmasının şubesine gitti. Şubeye giren talihsiz kadın, firma görevlisiyle konuştuğu sırada, kendisini takip eden döner ustası Ali Canıtez içeriye girip, eşinin başına ve karnına 4 el ateş etti.Aynur Canıtez kanlar içinde yere yığılırken, koşarak şubeden çıkan Ali Canıtez, bir minibüse binerek kaçtı. Sağlık ekipleri, Aynur Canıtez'in öldüğünü belirledi. Olay yerinde 4 boş kovan bulan polis ekipleri, zanlıyı arıyor.