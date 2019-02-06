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'nde ulaşıma poyraz engeli

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.2.2019 11:56
- Poyraz nedeniyle 13 şilep ve tanker, Süleymanpaşa sahiline demirledi

TEKİRDAĞ (AA) - Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdüren poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu.

Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 13 şilep ve tanker, Süleymanpaşa sahiline demirledi.

Bu arada poyraz, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Poyraz nedeniyle küçük tekne balıkçıları denize açılamadı.

Meteoroloji yetkilileri, fırtınanın etkisini sürdüreceğini belirterek, deniz ulaşımını kullanacak vatandaşları ve balıkçıları olumsuzluklara karşı uyardı.

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Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli
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