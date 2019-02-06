Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbulluların beklediği yağmur geldi...

Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul bu sabah yağmurla uyandı! Meteoroloji tarafından yapılan son dakika bildirimiyle vatandaşların dikkatli olması ve kaygan zeminlerde dikkatli olunması gerektiği belirtilmişti. Sabah saatlerinde birçok otomobilin yağışın ve soğuk havanın da etkisiyle yokuşları çıkamadığı gözlendi. Geçtiğimiz günlerde karşıladığımız bahar havası; İstanbul'a erken veda etti. Dün akşamdan itibaren sıcaklık derecesi düştü. İşte bugün hava durumu nasıl olacak? sorusunun cevabı ve Meteoroloji'nin dikkat çeken son dakika uyarıları!

SON DAKİKA UYARISI GELMİŞTİ: İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?