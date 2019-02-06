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'den uyarısı! İstanbulluların beklediği yağmur geldi...

'den gelen uyarılarından sonra İstanbullular bu sabah yağmura uyandı. Neredeyse İstanbul'un her kesiminde yağmur yağışı hissediliyor; trafik yoğunluğu da yağmur yağışıyla birlikte artmış durumda. Geçen haftaki bahar havası yerini soğuk hava dalgasına bıraktı. Bugün hava durumu nasıl olacak? sorusu hem öğrenciler hem de çalışanlar tarafından merak ediliyor. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde Meteoroloji tarafından yapılan uyarıları, saat saat hava durumunu bulabilirsiniz. İşte İstanbul ve bölge bölge veri analizi...

Giriş Tarihi: 6.2.2019 08:04 Güncelleme Tarihi: 6.2.2019 08:05
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbulluların beklediği yağmur geldi...

Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul bu sabah yağmurla uyandı! tarafından yapılan bildirimiyle vatandaşların dikkatli olması ve kaygan zeminlerde dikkatli olunması gerektiği belirtilmişti. Sabah saatlerinde birçok otomobilin yağışın ve soğuk havanın da etkisiyle yokuşları çıkamadığı gözlendi. Geçtiğimiz günlerde karşıladığımız bahar havası; İstanbul'a erken veda etti. Dün akşamdan itibaren sıcaklık derecesi düştü. İşte bugün nasıl olacak? sorusunun cevabı ve Meteoroloji'nin dikkat çeken son dakika uyarıları!

SON DAKİKA UYARISI GELMİŞTİ: İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbulluların beklediği yağmur geldi...
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