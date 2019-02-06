Otostopla bindikleri araç makas attı: 1 ölü, 1 yaralı

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İstanbul Bakırköy'de yabancı uyruklu lise öğrencisi, arkadaşıyla birlikte otostop yaparak bindiği aracın aşırı hızdan kaza yapması sonucu hayatını kaybetti. Araçta bulunan 2 kişinin gözaltına alındığı kazada diğer lise öğrencisi de yaralandı. Kaza, Bakırköy Sahil Kennedy Caddesi'nde dün 16.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre Yeşilköy 50. Yıl Anadolu Lisesi'nde okuyan 11. sınıf öğrencisi Tataristan uyruklu Julia İnanch, okul çıkışı arkadaşı L.H.C. ile otostop yaparak bir araca bindi. Bindikleri aracın başka bir araç ile yarış içerisine girerek aşırı hız ile trafikte makas atarak ilerlediğini gören Julia İnanch ve arkadaşı araçtan inmek istedi. Ancak araç sürücüsü ve arkadaşı durmadı. Lise öğrencisi İnanch, arabanın kapısını açıp aracın durmasını istedi. Bu sırada başka bir otomobille yarış halinde bulunan aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bariyerlere sonra ise ticari bir taksiye çarparak durabildi. Feci kazada lise öğrencisi İnanch hayatını kaybederken yanında bulunan arkadaşı ise yaralandı. Yaralanan liseli kız L.H.C ambulansla hastaneye kaldırılırken aracın şoförü ve yanında bulunan arkadaşı Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.