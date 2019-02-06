Son dakika: Şans Topu çekiliş sonuçları açıklanacak! Milli Piyango Şans Topu bilet sorgulama 6 Şubat

Birçok vatandaşın merakla sonuçlarını beklediği 6 Şubat Şans Topu çekilişi bugün Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak. Şans Topu çekilişi MPİ'nin resmi sitesinden canlı olarak takip edilebilecek. Sonuçlar belli olduğu anda buradan takip edebilirsiniz.

MPİ 6 ŞUBAT ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Şans Topu çekilişi her hafta olduğu yine yine Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenecek ve şanslı numaralar saat 21:15'te belli olacak.

İşte Şans Topu bugünkü çekilişi ile ilgili detaylar ve çekiliş sonuçları...