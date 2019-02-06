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: çekiliş sonuçları açıklanacak! Şans Topu bilet sorgulama 6 Şubat

On binlerce şans oyunu tutkununun en büyük heyecan kaynaklarından çekilişinin bugün sonuçları için nefesler tutuldu. 6 Şubat 2019 tarihli Şans Topu çekiliş sonuçları az sonra belli olacak. İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilecek Şans Topu çekiliş sonuçları ve bütün gelişmeleri anında sabah.com.tr’de olacak. Bilet sorgulama işlemini çekilişin ardından haberimizden yapabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 6.2.2019 20:17 Güncelleme Tarihi: 6.2.2019 20:27
Son dakika: Şans Topu çekiliş sonuçları açıklanacak! Milli Piyango Şans Topu bilet sorgulama 6 Şubat

Birçok vatandaşın merakla sonuçlarını beklediği 6 Şubat Şans Topu çekilişi bugün Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak. Şans Topu çekilişi MPİ'nin resmi sitesinden canlı olarak takip edilebilecek. Sonuçlar belli olduğu anda buradan takip edebilirsiniz.

MPİ 6 ŞUBAT ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Şans Topu çekilişi her hafta olduğu yine yine Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenecek ve şanslı numaralar saat 21:15'te belli olacak.

İşte Şans Topu bugünkü çekilişi ile ilgili detaylar ve çekiliş sonuçları...

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Son dakika: Şans Topu çekiliş sonuçları açıklanacak! Milli Piyango Şans Topu bilet sorgulama 6 Şubat
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