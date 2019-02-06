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sonuçları ne zaman, saat kaçta çekiliyor? Şans Topu çekiliş sonuçları

çekiliş sonuçlarını merakla bekleyen vatandaşlar geçen hafta sadece bir kişinin bildiğin sonuçları büyük bir merakla bekliyor. Geçtiğimiz hafta 920. kez gerçekleşen Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen bir kişi olmuş ve 648.200,40 TL kazandırmıştı. 5 bilen kişi sayısı ise 25 olmuştu. Peki, Şans Topu çekilişi ne zaman, saat kaçta çekiliyor? İlgili sonuçlar açıklandıktan sonra işlemlerinizi haberimizin içerisindeki panel aracılığı gerçekleştirebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 6.2.2019 13:37
Şans Topu sonuçları ne zaman, saat kaçta çekiliyor? Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama 6 Şubat

Şans Topu sonuçları hakkında araştırmalarını sürdüren milyonlarca vatandaş heyecanlı ve umutlu bekleyişini sürdürüyor. Geçen hafta 648.200,40 TL'lik büyük ikramiyenin sadece bir kişiye çıkması ile beraber Şans Topu biletlerine olan ilgi daha da arttı.

ŞANS TOPU SONUÇLARI NE ZAMAN ÇEKİLİYOR? MPİ BİLET SORGULA 6 ŞUBAT ÇARŞAMBA

Şans Topu çekilişi her zaman olduğu gibi bu hafta da 6 Şubat 2019 tarihinde Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilecek.

Sonuçlar açıklandıktan sonra Şans Topu MPİ bilet sorgulama işleminizi aşağıdaki panelimiz aracılığıyla yapabilirsiniz.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

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