TBMM nadir görülen hastalıkları araştıracak

BUGÜN NELER OLDU

TBMM Genel Kurulu'nda, ALS, SMA, MS ve DMD ile kesin tedavisi bilinmeyen diğer hastalık türlerine ilişkin Araştırma Komisyonu kurulması kararı alındı. Komisyon, hastalıklarla ilgili mevcut durumun tespit edilip, tedavi ve bakım yöntemlerinin belirlenmesi, hastaların ve yakınlarının problemlerine ilişkin çözüm yöntemlerinin geliştirilmesi için çalışacak. AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti gruplarının, birleştirilerek görüşülen Meclis araştırma önergeleri üzerinde söz alan AK Parti Milletvekili Ahmet Demircan, "Önergenin amacı, bu hastalıklara sahip insanlarımıza çare olmak, yakınlarının yükünü bir nebze olsun paylaşmak ve bilim insanlarının çalışmalarına katkı sağlamak" dedi.