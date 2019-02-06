‘Türkiye’yi seviyoruz burada kalacağız’

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Japan Tobacco International (JTI) Türkiye Genel Müdürü Lübnan asıllı İngiliz vatandaşı Karim Raydan'ın cenazesi ülkesine gönderildi. 51 yaşındaki Raydan, 5 yıldır kaldığı Eyüpsultan ilçesine bağlı Göktürk'teki Country Hotel Villa Evleri'ndeki kapalı yüzme havuzunda rahatsızlanmış, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Raydan'ın Adli Tıp Kurumu'na götürülen cenazesinde yapılan incelemede, kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan Raydan'ın 10 ve 12 yaşında olan çocuklarının şirket yetkililerine, "Biz Türkiye'yi çok seviyoruz. Burada kalıp, eğitimimize devam etmek istiyoruz" dedikleri öğrenildi. Spora meraklı olan Raydan'ın ülkesi Lübnan'da amatör futbol oynadığı öğrenildi. Dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle futbolu bırakan Raydan'ın düzenli yüzdüğünü belirten şirket yetkilileri, "Hem kendisi hem de ailesi Türkiye'yi çok seviyorlardı. Yediğine, içtiğine çok dikkat ederdi" diye konuştular. Raydan'ın cenazesi THY uçağıyla Lübnan'a gönderildi.