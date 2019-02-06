Umut’lu kalbi artık sustu

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Oğlunun ölümünün ardından ömrünü bireysel silahsızlanmaya adayan Nazire Dedeman Çağatay (70) dün yaşamını yitirdi. Dedeman Holding eski Yönetim Kurulu Başkan Vekili, 3DE3 Yönetim Kurulu Başkanı ve Umut Vakfı'nın kurucu başkanı olan Nazire Dedeman Çağatay dün Maslak Acıbadem Hastanesi'nde geçirdiği açık kalp ameliyatı sonrası yaşanan komplikasyon nedeniyle hayatını kaybetti. Oğlu Umut Önal'ın 26 yıl önce şaibeli bulduğu ölümünü aydınlatmak uğruna verdiği adalet mücadelesi ile tanınan iş kadını, oğlunun ölümünden sonra kendini Umut Onurlu Önderler Yetiştirme (UMUT) Vakfı'nda yürüttüğü bireysel silahsızlanmaya adamıştı. Nazire Dedeman Çağatay için bugün öğle vakti Tarabya Ferahevler'deki Dedeman Camisi'nde cenaze namazı kılınacak. Yarın da Ankara'da Cebeci Asri Mezarlığı'nda ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından cenazesi toprağa verilecek. Babası Mehmet Kemal Dedeman'ın kurduğu Dedeman Holding'de 2014'e kadar yönetim kurulu başkan vekilliği yapan Çağatay, oğlu Umut'un ölümünün ardından bireysel silahsızlanmayı savunduğu UMUT Vakfı'nda aktif görev alıyordu.Küçük oğlu da hastane ihmaline kurban giden Nazire Dedeman Çağatay, SABAH'a verdiği bir röportajında "Oğluma bir borcum var" diyerek davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürdüğünü söylemişti. Umut Vakfı'yla çok sayıda seminer, sempozyum, uluslararası toplantı düzenleyen Nazire Dedeman Çağatay, "Sessiz Ayakkabıların Yürüyüşü" etkinliklerine önderlik etti. Kariyeri boyunca 40'tan fazla ödül ve plakete layık görüldü. 'Nazire' ve 'Bir Avuç Göl' adlı yayımlanmış iki adet şiir kitabı bulunuyor. Bazı şiirleri bestelenerek 'Her Şey Alt Üst' adlı albümde yer aldı.