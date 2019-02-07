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Annesini öldüren babasından şikayetçi olmadı

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.2.2019 15:29

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) SARIYER'deki 76 yaşındaki eşi Esme Aksakal'ı başka erkeklerle yazıştığını söyleyip bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan 83 yaşındaki Bilal Aksakal hakkında savcı mütalaasını bildirdi. Savcı, Bilal Aksakal'ın tahrik indirimi yapılmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Öte yandan duruşmada tanık olarak dinlenen maktüle Esme Aksakal ile Bilal Aksakal'ın kızı Sinem Kumcu, "Maktül annemdir, sanık da babam. Babam olaydan önce annemin başka erkeklerle görüştüğünü söylemişti. Ama ben onu dinlemeyip dışladım. Bu nedenle şikayetçi değilim" dedi.

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Annesini öldüren babasından şikayetçi olmadı
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