Bakan Kurum'dan Kartal'daki çökmeye ilişkin açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kartal'da çöken binanın göçüğü altından sesler aldıklarını belirterek, "İnşallah oradaki yaralı vatandaşlarımıza da hızlı bir şekilde erişeceğiz." dedi.

Kurum, Kartal'da çöken binayla ilgili Çakabey İmam Hatip Ortaokulu'nda kurulan kriz merkezinde bilgi aldıktan sonra bölgedeki çalışmaları inceledi.

Bakan Kurum, daha sonra sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, akşam saatlerinden itibaren Valilik koordinasyonunda göçük altında kalan vatandaşlara erişmek amacıyla yoğun bir çalışma yürütüldüğünü söyledi.

3 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

Kurum, "Çalışmalar neticesinde 3 vatandaşımız hayatını kaybetti, 12 vatandaşımızı yaralı olarak çıkarmıştık, bir de Havva kızımız vardı. Havva kızımızı da az önce kurtarma ekiplerimiz çıkardılar ve toplamda 13 tane yaralı vatandaşımızı göçük altından çıkardık. Yoğun bir şekilde ekiplerimiz çalışıyorlar." diye konuştu.

Etrafta risk taşıyan apartmanların da anlık takip edildiğini vurgulayan Kurum, "Biliyorsunuz, bodrum katında taşıyıcı kolonlarda hasarlar mevcut ancak binayı takip ettiğimiz süreçte herhangi bir hareket söz konusu değil. Kurtarma çalışmalarının binanın temelini boşaltacak şekilde olmaması noktasında diğer yönden kurtarma çalışmalarını da sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

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Kurum, iki yan binanın da takip edildiğini ve şu an için binalarda herhangi bir risk olmadığını ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Alanın geneline baktığınızda maalesef ruhsat projelerinin dışında yapılmış yapılar var. Mevcutta zemin artı 5 olan ancak yerinde zemin artı 7, 9, 10 katlı binalar mevcut. Bu binaların da il müdürlüğümüz bünyesinde tespitlerini yapıyoruz. Bu tespitler çerçevesinde de risk taşıyan binalara da tutulacak tutanaklar ve bilirkişi raporları doğrultusunda işlem yapacağımızı da buradan ifade etmek isterim. Bizim için vatandaşımızın canı, malı her şeyden önemli. Dolayısıyla riskli gördüğümüz alanda ne kadar bina varsa da bu kurtarma çalışmaları neticesinde, bitiminde o binalarla ilgili de bilirkişi raporları doğrultusunda işlemler yapılacak."

"GÖÇÜK ALTINDAN SESLER ALIYORUZ"

Bakan Kurum, enkazda ekiplerin arama kurtarma çalışmalarına devam ettiğini belirterek, "Valiliğimiz koordinasyonunda, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz, AFAD ekiplerimiz ve artık makine ekipman da işin içine girdi, gündüz artık daha iyi ortamlarda, iyi şartlarda ekiplerimiz çalışabiliyorlar. Göçük altından sesler alıyoruz. İnşallah oradaki yaralı vatandaşlarımıza da hızlı bir şekilde erişeceğiz. Tekrar tüm milletimizin başı sağ olsun. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Şimdi yaralı vatandaşlarımızı hep birlikte hastanede ziyaret etmeye gideceğiz ve burada ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışacak." diye konuştu.

Kurum, bir gazetecinin enkazda kaç kişinin olduğuna ilişkin sorusu üzerine şunları kaydetti:

"Bunları dün de hem Bakanımız hem Valimiz ifade ettiler, evet yani bizim de tespitlerimiz var. Ama şu an gereksiz sayı vermenin kimseye faydası yok. Dolayısıyla enkaz altında kalan biz vatandaşımızın sayısını biliyoruz, tahmin ediyoruz ancak bakın 13 tane vatandaşımızı kurtardık, daha 24 saat geçmeden ve hala aşağıdan ses alıyoruz. Binada mevcut oturanların dışında da misafir olarak gelenler de var, hepsine ulaşacağız inşallah. Ekiplerimiz hızlı bir şekilde çalışıyor, şu an zaten valiliğimiz saat başı bilgilendiriyor herkesi. O bilgilendirmenin dışında da bilgilere itibar etmezsek iyi olur."



