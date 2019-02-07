Bartın'da küçük kızları sosyal medyadan taciz eden sapık tutuklandı!

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bir baba tarafından yapılan ihbar 42 yaşındaki sosyal medya sapığını kıskıvrak yakalattı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'nde yaşayan 10 yaşında bir kız çocuğu Facebook üzerinden bir hesap açtı. Bu hesap sonrası küçük kızın psikolojisinin değiştiği ailesi tarafından fark edildi. Küçük kızlarını takibe alan anne ve baba bilgisayarını incelediklerinde şoke oldu. Kızlarının S.U. isimli şahıstan gelen arkadaşlık isteğini kabul ettiğini gören aile, bu şahsın kızlarının küçük olmasını bile bile cinsel içerikli mesajlar ve görüntüler gönderdiğini gördü. Şahsın kızından cinsel içerikli isteklerde bulunduğunu belirtir mesajları fark eden aile sohbette şüpheli şahsın kızlarına Bartın'da yaşadığını yazdığını gördü.

Kocaeli'nde yaşayan küçük kızın babası şüphelinin yakalanması için Bartın İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gitti. Burada şüpheliden şikâyetçi oldu.

Bartın Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayı inceledikten sonra operasyon başlattı. Titiz çalışma sonucu sosyal medya hesabından kendisini S.U. olarak tanıtan kişinin Bartın'da bir beldede çiftçilikle uğraşan 42 yaşındaki S.U. olduğunu tespit etti. Şüpheli şahıs Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Şüpheli S.U. küçük yaştaki kız çocuklarına ilgisinin olduğunu, sosyal medya hesaplarından bu çocuklara mesaj attığını, kendisinin bu konuda hastalık boyutunda rahatsızlığı olduğunu itiraf etti.

BU İLK DEĞİL!

S.U.'nun kullandığı hesap üzerine yapılan incelemelerde Ankara ve Muğla'da 13 ve 15 yaşlarındaki kız çocuklarına da aynı şekilde cinsel içerikli mesajlar attığı tespit edildi. Ankara ve Muğla illerindeki çocukların ailelerine ulaşan ekipler ailelerin ifadelerini aldı. İki aile de S.U.'dan şikayetçi oldu.

TUTUKLANDI

Şüpheli ifadesinde yapmış olduğu eylemleri kabul ederek pişman olduğunu ifade etti. S.U. emniyetteki işlemleri ardından çıkarıldığı adli makamlarca 'Çocuğa cinsel saldırı' suçu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.