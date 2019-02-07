Canan Karatay'a kötü haber

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle şikayet edilmişti. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu tarafından para cezası verilen Karatay'ın itirazı da reddedildi.

SÖZLERİ YÜZÜNDEN ELEŞTİRİLİYORDU

Önce hamilelikte şeker testine karşı çıkan sonra da aşı tartışmasıyla gündeme gelen Canan Karatay, "Vegan demek tahıl beyin demektir" sözleriyle de eleştirilerin odak noktası oldu ve meslektaşları tarafından şikayet edildi. O şikayetlerden biri Prof. Dr. Karatay'a ceza olarak döndü.

Prof. Dr. Canan Karatay sahneye çıkıp şarkı söyledi

"PEYNİR EKMEK GİBİ ANTİDEPRESAN KULLANILIYOR"

Prof. Dr. Canan Karatay, bir televizyon programında antidepresan kullanımıyla ilgili konuşmuş, "Günümüzde peynir ekmek gibi antidepresan kullanılıyor. Tabii ki işe yaradığı da oluyor ama kişiliği bozduğu, intihara sürüklediği de oluyor" demişti.

KARATAY, 1.325 LİRA ÖDEYECEK.

Kontrolsüz antidepresan kullanıldığını savunan Karatay'ı Türkiye Psikiyatri Derneği şikayet etti. Şikayeti inceleyen İstanbul Tabip Odası, Karatay'ı kusurlu bulup para cezasını çarptırdı. Karatay bu cezaya itiraz etti, TTB Yüksek Onur Kurulu kararı tekrar değerlendirdi. Onur Kurulu, itirazı reddederek kararı onadı. Onaylanan karar uyarınca Karatay, 1.325 lira ödeyecek.