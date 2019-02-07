- Eşini öldürüp ormana attı



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Adem Tunçer

BURSA (İHA) - Bursa'nın Mustafkemalpaşa ilçesinde henüz bir yıllık evli olduğu eşinin kendisini terk etmesine öfkelenen koca, barışmak bahanesiyle otomobiline aldığı karısını öldürüp, cesedini Balıkesir-Savaştepe'de ormanlık alana attı.

Bir yıl önce evlendiği eşi Cemil B'nin alkol bağımlısı olduğu ve kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle Mustafakemalpaşa'daki baba evine sığınan 23 yaşındaki Meryem B, kendisi ile barışmaya gelen kocasının ısrarla konuşmak istemesi üzerine evden çıkıp eşinin otomobiline bindi. Öfkeli koca, barışmak bahanesiyle baba evinden aldığı eşini Balıkesir'e götürdü. Bir süre Meryem'den haber alamayan baba, kızını aramaya başladı. Talihsiz genç kadınla ilgili acı haber Savaştepe ilçesinden geldi. Jandarma, ormanlık alanda bir kadın cesedi buldu. Cesedin Meryem B'ye ait olduğu anlaşıldı.

Olayla alakalı tahkikat başlatan jandarma ekipleri, katil zanlısı koca Cemil B'yi kısa sürede yakaladı. Cemil B, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, genç kadın Mustafakemalpaşa'da toprağa verildi.

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