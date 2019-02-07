‘Hedefiniz benim’ dedi, öldürüldü

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Ataşehir'de geçtiğimiz pazar günü kimliği belirsiz kişiler, silahla yaralanmış bir kişiyi araç içinde tıp merkezi önüne bırakıp kaçtı. Tıp merkezinde ilk müdahalesi yapılan yaralı Ali Akdoğan, sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti. Akdoğan'ın Üsküdar'da hafriyat işi yaptığı, aynı bölgedeki rakip firmanın adamları tarafından öldürüldüğü iddia edildi. Akdoğan'ın işyeri geçen yıl aralık ayında bir kez daha kurşunlanmış, 15 yaşındaki genç yaralanmıştı. Akdoğan bu olay üzerine sosyal medyadan, "3 silahlı adam mekanıma girip 15 yaşındaki sübyanı vurdunuz. Hedefiniz benim, bana gelin" paylaşımında bulunmuştu. Polis, Akdoğan'ı tıp merkezinin önüne bırakıp kaçan 2 şüpheliyi arıyor.