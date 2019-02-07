‘Hedefiniz benim’ dedi, öldürüldü

Ataşehir'de silahlı saldırı sonucunda yaralanan bir kişiyi 2 şüpheli getirdikleri araçla birlikte özel tıp merkezi önüne bırakıp kaçmış, yaralı Ali Akdoğan hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili detaylar netleşmeye başladı
Giriş Tarihi: 7.2.2019 09:37Güncelleme Tarihi: 7.2.2019 09:40
İstanbul Ataşehir'de geçtiğimiz pazar günü kimliği belirsiz kişiler, silahla yaralanmış bir kişiyi araç içinde tıp merkezi önüne bırakıp kaçtı. Tıp merkezinde ilk müdahalesi yapılan yaralı Ali Akdoğan, sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti.