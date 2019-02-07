Kaçak kat faciası

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Kartal'da dün 8 katlı bir bina çöktü. Enkaz altında 15 kişinin olduğu tahmin edilirken 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Feci olay, Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta meydana geldi. 1975 yılında 5 kat olarak inşa edilen 44 yıllık 8 katlı Yeşilyurt apartmanı, saat 16.00 sıralarında büyük bir gürültüyle çöktü. Toz bulutunun kapladığı sokakta büyük bir kargaşa yaşandı. Çökme sırasında sokaktan geçen öğrencilerin son anda kurtulduğu, bir vatandaşın ise binaya girerken enkaz altında kaldığı kameralara yansıdı. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve sivil arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 26 araç ve 86 personelle enkaza müdahale etti. Enkaz altında kalanlar, arama kurtarma köpekleriyle arandı. Vatandaşlar ses çıkarmamaları için sık sık uyarıldı. Gece saatlerine kadar süren arama- kurtarma çalışmalarında 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. İkisi ağır 12 kişi de yaralı olarak kurtarıldı. Hayatını kaybedenlerin isimleri Yıldız Gündoğan ve Ayşe Alemdar olarak açıklandı. Yaralılardan 8'ininin isimleri ise şöyle: Hilal Tuana Alemdar (13), Halil İbrahim Alemdar (23), Adem Alemdar (47), Safiye Alemdar (44), Mahmut Tayyip Alemdar (9), Adile Oral (77), Nazan Tekgöz (37), Güler Yılmaz (56).Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da olay yerine gelerek arama kurtarma çalışmalarını inceledi. Binali Yıldırım, binanın bilinmeyen bir nedenle çöktüğünü belirterek, "Enkazdaki 4 vatandaşımızla daha temas kurulmuştur. Onların sağ salim çıkarılması için olağanüstü bir gayret gösteriliyor" dedi. Temas kurulanlardan 9 yaşındaki Mahmut Tayyip Alemdar ile 3 kişi olaydan 9 saat sonra kurtarıldı. Vali Yerlikaya, 14 dairede nüfus sistemine kayıtlı 43 kişinin olduğu binayla ilgili olarak "5 kat üzerine ruhsat alınan bir bina. 8 katın 3 katında iskan yok. Tekstil atölyesinde de işletme ruhsatı bulunmuyor" bilgisini verdi.Yeşılyurt adlı binanın son 3 katının kaçak olarak 1992'de SHP'li belediye döneminde yapıldığı ortaya çıktı. Binanın sahipleri halen CHP'li Kartal Belediye Başkan Yardımcısı ve CHP Meclis Üyesi olan Hüsnü Yeşilyurt'un akrabaları. Yeşilyurt'un da bir dönem apartmanda oturduğu ve 1999 depreminden sonra binada güçlendirme çalışması yapıldığı tespit edildi. Bina ilk yapıldığında Kartal Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Ali Büklü'ydü. Büklü, aynı binaya kaçak 3 katın çıkıldığı 1992'de de bu defa SHP'li olarak belediye başkanıydı.