Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı iddiası

Kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı iddiası

4 şüpheli yakalandı, Özbekistan uyruklu 3 kadın koruma altına alındı

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.2.2019 12:19 Güncelleme Tarihi: 7.2.2019 12:56
Kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı iddiası

Antalya Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları gerekçesiyle 4 şüpheli yakalandı. Özbekistan uyruklu mağdur 3 kadın ise jandarma tarafından koruma altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada Özbekistan uyruklu G.E, A.V. ve M. G. isimli şahısların, Özbekistan uyruklu kadınları ülkelerinden sahte vaatlerle Türkiye'ye getirip burada fuhuş yapmaya zorladığı tespit edildi. Mağdurları kendilerine borçlandırarak zorla çalıştırdıklarını belirleyen jandarma ekipleri kadınların ise yine Özbekistan uyruklu F.A. isimli kadının yanına yerleştirildiği bilgisine ulaştı.

Yapılan araştırmalar sonucunda harekete geçen jandarma, Kumköy Ilıca'da ve Manavgat merkezde tespit edilen 4 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli yakalanırken 3 mağdur kadın jandarma tarafından koruma altına alındı.

Ayrıca şüpheli A.V.'nin Manavgat merkezdeki berber işletmesinin arka odasında fuhuş için özel tasarlanmış, kırmızı aydınlatmalı, duş ve tuvalet imkanı bulunan bir zula oda bulunduğu bildirildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı iddiası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN