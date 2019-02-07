Meteorloloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu ve yağış uyarıları geliyor! Kar ne zaman yağacak?

Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul bu sabah yağmurla uyandı! Meteoroloji tarafından yapılan son dakika bildirimiyle vatandaşların dikkatli olması ve kaygan zeminlerde dikkatli olunması gerektiği belirtilmişti. Sabah saatlerinde birçok otomobilin yağışın ve soğuk havanın da etkisiyle yokuşları çıkamadığı gözlendi. Geçtiğimiz günlerde karşıladığımız bahar havası; İstanbul'a erken veda etti. Dün akşamdan itibaren sıcaklık derecesi düştü. İşte bugün hava durumu nasıl olacak? sorusunun cevabı ve Meteoroloji'nin dikkat çeken son dakika uyarıları!

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege haricinde tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kütahya, Afyonkarahisar, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde gerçekleşecek yağışların; öğle saatlerine kadar Antalya il merkezi ve doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya'nın batı ilçeleri ile Mersin kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı beklenmektedir.