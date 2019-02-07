Meteoroloji'den hava durumu için son dakika uyarısı! Hafta sonu hava nasıl olacak?

İstanbullular bu sabaha da yağmurla uyanırken Meteoroloji'den gelen son dakika bildirimleri vatandaşların dikkatli olması gerektiğini bir kez daha vurguladı. İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak? Bugün İstanbul'da hava sıcaklık derecesi en düşük 5 derece en yüksek 10 derece olarak tahmin ediliyor. Geçtiğimiz haftaki bahar havası yerini soğuk hava dalgasına bıraktı. Ayrıca yağmur yağışı bugün de sürecek. Cuma 12:00'a kadar sürecek yağmur 21:00'a kadar dinse de 21:00'dan sonra yeniden başlayacak. Hafta sonu hava durumu hakkında detaylı bilgiler burada!

HAVA DURUMU İÇİN METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA UYARISI!