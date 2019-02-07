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'den için uyarısı! Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hava sıcaklıklarının birden düşmesinden sonra 'den uyarıları da gelmeye devam ediyor. Geçen hafta ile kıyaslandığında yurdun büyük bölümünü etki altına alan sağanak yağmur üç gündür İstanbullulara zor dakikalar yaşatıyor. Vatandaşlar ayrıca hafta sonu konusunda da araştırmalara başladı. İş yoğunluğundan kurtulmak isteyen bireyler hafta sonu tatil planları yaparken Meteoroloji tarafından yapılan son dakika uyarılarını da takip ediyor. Trakya'daki kar yağışından sonra İstanbul'a ne zaman kar yağacak? sorusu da cevap bekliyor. 8 Şubat ��stanbul ve il il hava durumu raporları haberimizde.

Giriş Tarihi: 8.2.2019 07:39 Güncelleme Tarihi: 8.2.2019 07:42
Meteoroloji'den hava durumu için son dakika uyarısı! Hafta sonu hava nasıl olacak?

İstanbullular bu sabaha da yağmurla uyanırken 'den gelen bildirimleri vatandaşların dikkatli olması gerektiğini bir kez daha vurguladı. İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak? Bugün İstanbul'da hava sıcaklık derecesi en düşük 5 derece en yüksek 10 derece olarak tahmin ediliyor. Geçtiğimiz haftaki bahar havası yerini soğuk hava dalgasına bıraktı. Ayrıca yağmur yağışı bugün de sürecek. Cuma 12:00'a kadar sürecek yağmur 21:00'a kadar dinse de 21:00'dan sonra yeniden başlayacak. Hafta sonu hakkında detaylı bilgiler burada!

HAVA DURUMU İÇİN METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA UYARISI!

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Meteoroloji'den hava durumu için son dakika uyarısı! Hafta sonu hava nasıl olacak?
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