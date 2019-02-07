Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Sevgilisini öldürmekle suçlanan sanık: Kendimi kaybettim, öldürme kastım yoktu

Sevgilisini öldürmekle suçlanan sanık: Kendimi kaybettim, öldürme kastım yoktu

Antalya'da, Kazakistan uyruklu kız arkadaşı Nailia Nutfullina'yı döverek, öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Altay Aksoy (33), hakim karşısına çıkarıldı. Aksoy, duruşmada, "Bana 'Senin dışında başka erkeklerle ilişkim var' dedi. 'Seni kullandım. Şimdi çöpe atıyorum' diye ekledi. Devamında 'Dostum var. Sen benim hayatımdan çıkmazsan seni ona öldürtürüm' dedi. Alkolün etkisiyle kendimi kaybettim. Ne yaptığımı hatırlamıyorum. Öldürme kastım yoktu" dedi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.2.2019 11:18 Güncelleme Tarihi: 7.2.2019 11:43
Sevgilisini öldürmekle suçlanan sanık: Kendimi kaybettim, öldürme kastım yoktu

Olay, 19 Ekim 2018'de, Kundu oteller bölgesindeki 5 yıldızlı otelde meydana geldi. Gaziantep'te yaşayan Altay Aksoy, Rus arkadaşlık sitesinde tanışıp, arkadaşlık kurduğu Kazakistan uyruklu Nailia Nutfullina ile sevgili oldu. Antalya'da daha önce de tatil yapan ikili, yine kentte tatil kararı aldı. Kazak Nailia Nutfullina ülkesinden, Altay Aksoy ise Gaziantep'ten gelerek, Antalya'da 5 yıldızlı otele yerleşti. Bir süre tatil yapan ikiliden Nutfullina, Aksoy'a ayrılmak istediğini söyledi. İkili arasında bu nedenle gece tartışma çıktı. Otelin havuz başında başlayıp, bahçede devam eden tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine Altay Aksoy, Nailia Nutfullina'yı dövmeye başladı. Yere düşen Nutfullina'yı tekmelemeyen Aksoy, kadının başını defalarca yumruklayıp, yere vurdu.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sevgilisini öldürmekle suçlanan sanık: Kendimi kaybettim, öldürme kastım yoktu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN