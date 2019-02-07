Haberler Yaşam Haberleri Sevgilisini öldürmekle suçlanan sanık: Kendimi kaybettim, öldürme kastım yoktu

Sevgilisini öldürmekle suçlanan sanık: Kendimi kaybettim, öldürme kastım yoktu Antalya'da, Kazakistan uyruklu kız arkadaşı Nailia Nutfullina'yı döverek, öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Altay Aksoy (33), hakim karşısına çıkarıldı. Aksoy, duruşmada, "Bana 'Senin dışında başka erkeklerle ilişkim var' dedi. 'Seni kullandım. Şimdi çöpe atıyorum' diye ekledi. Devamında 'Dostum var. Sen benim hayatımdan çıkmazsan seni ona öldürtürüm' dedi. Alkolün etkisiyle kendimi kaybettim. Ne yaptığımı hatırlamıyorum. Öldürme kastım yoktu" dedi.

DHA Yaşam Haberleri Giriş Tarihi: 7.2.2019 11:18 Güncelleme Tarihi: 7.2.2019 11:43