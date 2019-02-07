Sevgilisini öldürmekle suçlanan sanık: Kendimi kaybettim, öldürme kastım yoktu

Olay, 19 Ekim 2018'de, Kundu oteller bölgesindeki 5 yıldızlı otelde meydana geldi. Gaziantep'te yaşayan Altay Aksoy, Rus arkadaşlık sitesinde tanışıp, arkadaşlık kurduğu Kazakistan uyruklu Nailia Nutfullina ile sevgili oldu. Antalya'da daha önce de tatil yapan ikili, yine kentte tatil kararı aldı. Kazak Nailia Nutfullina ülkesinden, Altay Aksoy ise Gaziantep'ten gelerek, Antalya'da 5 yıldızlı otele yerleşti. Bir süre tatil yapan ikiliden Nutfullina, Aksoy'a ayrılmak istediğini söyledi. İkili arasında bu nedenle gece tartışma çıktı. Otelin havuz başında başlayıp, bahçede devam eden tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine Altay Aksoy, Nailia Nutfullina'yı dövmeye başladı. Yere düşen Nutfullina'yı tekmelemeyen Aksoy, kadının başını defalarca yumruklayıp, yere vurdu.