Şule Çet davası başladı

BUGÜN NELER OLDU

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in ölümüne ilişkin "cinayet", "nitelikli cinsel saldırı" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 39'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand suçlamaları kabul etmedi. 31. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanıklardan Aksu, olay gecesi genç kızın ev arkadaşına yolladığı "Bu adam bana abayı yakmış, Allahım salmıyor" mesajının eve gitmek istememesinin bahanesi olduğunu, Çet'in pencereden kendisinin atladığını savundu, bir müşteki avukatına ise "Dedektif gibi soru soruyorsunuz" diyerek tepki gösterdi. Mahkeme sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı 15 Mayıs 2019 tarihine erteledi.