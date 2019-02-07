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Yürek yakan haber... Genç çifti ölüm ayırdı

’in Dikili ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen (24) hayatını kaybetti, durumu ağır olan eşi ’ın (24) tedavisi ise sürüyor.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.2.2019 22:02 Güncelleme Tarihi: 7.2.2019 22:03
Yürek yakan haber... Genç çifti ölüm ayırdı

Olay, İsmetpaşa Mahallesi 56. Sokak'ta meydana geldi. Balık satıcısı Aytekin Kocabıyık (45), sabah saatlerinde balık halinden balık aldıktan sonra kendisine yardımcı olması için oğlu Naim Kocabıyık'ı aradı. Oğluna ulaşamayan Aytekin Kocabıyık, durumdan şüphelenerek oğlunun evine gitti. Kapıyı çalan Aytekin Kocabıyık açan olmayınca, kapıyı kırarak içeriye girdi.

KORKUNÇ MANZARA

Evin içerisindeki yoğun kokuyu fark eden baba, oğlu Naim ve gelini Tuğçe'yi hareketsiz halde yatarken buldu. Aytekin Kocabıyık'ın durumu bildirmesi üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen Naim Kocabıyık'ın yaşamını yitirdiği, eşi Tuğçe Kocabıyık'ın ise baygın olduğu tespit edildi.

DURUMU KRİTİK

Tuğçe Kocabıyık, Dikili Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesi burada yapılan Tuğçe Kocabıyık, ardından ambulans helikopte ÿile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tuğçe Kocabıyık'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, eşi Naim Kocabıyık'ın cansız bedeni iseÿsavcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Yürek yakan haber... Genç çifti ölüm ayırdı
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