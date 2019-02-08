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11 üniversiteye atanacak

Yükseköğretim Kurulunca, aralarında Galatasaray ve İstanbul Üniversitelerinin de bulunduğu 11 üniversiteye atanacak. tarafından yayımlanan başvuru ilanına göre, rektör adayları için belirlenmiş şartları taşıyan adaylar, bugünden itibaren 22 Şubat Cuma günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunabilecek.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.2.2019 18:03
11 üniversiteye rektör atanacak

YÖK'ün internet sitesinde 11 üniversite için rektör adaylığı başvuru ilanı yayımlandı.

Buna göre Afyon Kocatepe Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Munzur Üniversitesi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ne rektör ataması yapılacak.

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Başvurular bizzat veya posta ile yapılabileceği gibi, "rektoraday@yok.gov.tr" adresine elektronik posta yoluyla da gerçekleştirilebilecek.

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Adaylar başvurularında, profesör olarak çalışmış veya çalışıyor olduklarına dair belge ile Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde bulunan, "Kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olmak" şartını sağladığını gösterir belge gibi dokümanları da hazır bulunduracak.

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11 üniversiteye rektör atanacak
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